Бейсджампер в Екатеринбурге прыгнул с крыши высотки

13:30 | 5.02.2020

Фото: скриншот с видео

В минувшие выходные в Екатеринбурге бейсджампер Борис Бритва вместе с друзьями совершил прыжок с крыши многоэтажки.



По словам Бориса, он много где уже совершал прыжки в столице Урала и окрестностях, а теперь захотел сделать это с дома на Татищева. Раньше с него уже прыгали другие любители экстрима, а Борис сделал это впервые.



Бейсджамперы удачно приземлились на территории возле «Екатеринбург-Арены».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»