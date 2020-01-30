Полиция задержала ОПГ, укравшую из банков Москвы и Екатеринбурга 2,6 миллиона долларов

10:31 | 31.01.2020

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

Сотрудники МВД и Росгвардии задержали членов преступной группировки, именуемой «банда слесарей». Сообщается, что состоящие в группировке преступники – уроженцы Свердловской области.



Члены группировки имёли чётко распределённые и скоординированные между собой роли. По поддельным документам они заключали с банками договор об аренде ячеек-депозитов. Как только сотрудник банка покидал хранилище, один из бандитов делал слепки ключей от ячеек на пластилине, по которым изготовлялись ключи-дубликаты. В конце ворам оставалось лишь вернуться в банк, открыть нужную ячейку и забрать из неё всё содержимое.



Против членов банды возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Всего в Москве и Екатеринбурге было задержано три преступника, включая главаря воров. По предварительным оценкам, общая сумма их краж составляет больше 2,6 миллиона долларов.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»