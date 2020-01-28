Жителям деревни под Нижним Тагилом вернули электричество спустя 13 лет

13:34 | 29.01.2020

Фото: yandex.ru/images

Впервые за 13 лет в деревне Нижняя Ослянка под Нижним Тагилом провели электричество. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.



Линию электропередач в поселок построил Высокогорский механический завод, но после его закрытия, линия осталась бесхозной. Весной 2007 года жителям поселка запретили пользоваться электричеством. Только спустя несколько лет по поручению мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева электричество в деревне вернули.



Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в январе специалисты Нижнетагильских электрических сетей осуществили технологическое присоединение 25 домовладений из 45. Энергетики прокладывали линию электропередач от Верхней Ослянки, в течение трех месяцев прорубая трассу и преодолевая волную преграду.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»