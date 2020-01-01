17:56 | 28.01.2020

Фото: пресс-служба «Общество Малышева-73»

Завтра, 29 января, в Екатеринбурге на Ботанике заложат первый камень нового транспортно-посадочного узла, который будет включать в себя станцию метро, ТЦ «Золотой» и новый автовокзал, построенный взамен Южного. Новый объект расположится в границах улиц Крестинского – Академика Шварца – Белинского – Объездная дорога.



Данный проект предусматривает остановки городской электрички, которая следует из аэропорта Кольцово, ЭКСПО-Центра, а также соединение комплекса с южными автомагистралями на Челябинск, Тюмень и Курган. Кроме того, вокруг нового автовокзала пройдет масштабная модернизация дорожной инфраструктуры с постройкой широких съездов и выездов на ЕКАД и направления аэропорта. Новый автовокзал также транспортно соединят со станцией метро «Ботаническая».



Планируется, что объект запустят в 2023 году к 300-летию Екатеринбурга. Это будет самый крупный современный транспортно-пересадочный узел за пределами Москвы. Общая площадь комплекса составит 308 тысяч квадратных метров.



Церемония закладки первого камня комплекса начнется завтра в 16:00 на улице Крестинского напротив дома №55.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»