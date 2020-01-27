Депутаты Гордумы Екатеринбурга обсудят переезд парламента в ЦУМ

10:15 | 28.01.2020

Фото: E1.ru

Встреча, на которой депутаты гордумы Екатеринбурга обсудят целесообразность переезда городского парламента в ТЦ ЦУМ, состоится после первого в новом году пленарного заседания думы.



Сообщается, что некоторые из чиновников аппарата думы опасаются, что депутаты не поместятся в свои комиссии: «депутат и помощник будут делить рабочее место на двоих и дополнительный стульчик», – отмечает ЕАН. Однако, известно, что все кабинеты уже распределены и 29 января чиновники пойдут смотреть свои новые рабочие места. При этом основной даты переезда нет.



Напомним, вопрос переезда в думе стоит с осени 2018 года. Эту идею поддерживают спикер Игорь Володин и его заместитель Виктор Тестов, однако большинство депутатов – против. Проект оценивают в 200 млн рублей.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»