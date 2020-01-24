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20:12 | 26.01.2020

Фото: Battle Arena / vk.com

Команда из Екатеринбурга победила в финале турнира России по страйкболу «Battle Arena»

Сегодня, 26 января, в Екатеринбурге на полигоне «Контора» состоялся финал турнира России по страйкбол-шутеру «Battle Arena». Сильнее всех оказалась команда из Екатеринбурга «Т. И. Г. Р.», на втором месте оказался «Brothers» из Миасса.

Всего на соревнования съехались девять команд из разных городов страны. Они боролись за право представлять Россию на международном турнире, который пройдёт в США в апреле этого года.

Организатор отборочного турнира Алексей Радаев ранее отмечал, что у команды из Екатеринбурга есть шансы на победу, так как в ней находятся серьёзные игроки, к тому же, у них было больше времени потренироваться на той арене, где проходили соревнования.

Команда из Екатеринбурга победила в финале турнира России по страйкболу «Battle Arena»


Однако «тигры» не так сильно рассчитывали на успех, заявляя, что их шансы на победу равны 50/50.

— Наша команда существует уже 15 лет. Соперниками также выступали очень сильные команды. И мы расценивали вероятность победы примерно также, как встретить динозавра на улице — либо встретишь, либо нет. Но тренировки не прошли даром, и мы очень рады, что всё же смогли вырвать победу, — рассказал представитель команды-победителя.

11-12 апреля 2020 года, «тигры» поедут в США, чтобы представить Россию уже на международном турнире «Battle Arena». Отметим, что в прошлом году именно команда из Екатеринбурга победила на данных соревнованиях.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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