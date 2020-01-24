Новости дня
17:19 | 26.01.2020
В Екатеринбурге юрист разбил автомобиль и лицо таксисту
Роман, водитель такси, рассказывает, что изначально пассажир вел себя неадекватно, мешал работать, постоянно пытался забрать телефон. После начались угрозы, в районе «Екатеринбург Арены» хулиган начал нападать на водителя, чем заставил его экстренно покинуть автомобиль. Пассажир начал преследовать таксиста, пытаться его ударить, разбил заднее стекло автомобиля, бил по капоту и, в конце концов, забрался на крышу машины. Роман отмечает, что после произошедшего преступник резко спрыгнул с транспортного средства, сел за руль и был таков. В это время инструкторы ресурсно-тренировочного патриотического центра «Набат» Дмитрий Зырянов, Александр Самофал, Шахин Карпов и Дмитрий Томилов увидели просящего о помощи пострадавшего и, узнав о произошедшем, кинулись в погоню. Молодые люди догнали злоумышленника, пытавшегося скрыться на угнанной «Мазде» через дворы, чтобы восстановить справедливость.
Почуяв, что разборки не избежать, хулиган попытался первым начать драку с «набатовцами». Спортсмены с легкостью дали отпор преступнику, обездвижили его, связав руки за спиной, и передали сотрудникам ГИБДД. Во время задержания мужчина заявлял, что является юристом, а его жена работает в московской ФСБ. Достоверность данной информации неизвестна.
Роман, поймав попутную машину, догнал погоню во дворах, когда злоумышленник уже лежал со связанными руками, а сотрудники ГИБДД оформляли протокол.
В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу сообщили, что в отношении злоумышленника уже заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Сейчас он находится под стражей. Роман планирует в понедельник, 27 января, отправиться в травмпункт для снятия побоев. Сейчас он жалуется на сильную головную и височную боли. Чем этот поход обернется для преступника, пока неизвестно.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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