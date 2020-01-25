Баскетбольная команда УГМК победила соперниц из Подмосковья на матче в Верхней Пышме

19:12 | 25.01.2020

Фото: БК УГМК

Сегодня, 25 января, в Верхней Пышме прошел баскетбольный матч между уральской сборной УГМК и московской «Спарта энд К». Матч прошёл на главной арене Дворца спорта «УГМК» в рамках российской Премьер-лиги. Игра завершилась со счетом 97:46 в пользу уральской команды.



«Вторая реализованная попытка «спартанок» случилась лишь на 12-й минуте встречи. А настоящим украшением не только первой половины матча, но и всей игры, стал великолепный слэм-данк центровой УГМК Бриттни Грайнер с передачи Альбы Торренс», - рассказали в пресс-службе УГМК.



Главный тренер УГМК Мигель Мендес также высказался по поводу прошедшей игры: «Нелегко нам было сегодня играть после встречи с «Прагой», потому что это была одна из самых лучших и сложных игр в этом сезоне. И сегодня мы выходили на паркет с совершенно другим настроем. Тем не менее, уже в первой половине мы сделали результат, а во второй - лишь поддерживали его, как и интенсивность игры», — отметил он.



Следующий матч УГМК пройдёт в Екатеринбурге 28 января в рамках группового этапа Евролиги против латвийского клуба «ТТТ Рига».

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»