Доставщик еды в Екатеринбурге оказался наркокурьером

15:08 | 22.01.2020

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В Екатеринбурге задержали 22-летнего молодого человека, который стал наркокурьером под видом доставщика еды, об этом Накануне.RU рассказали в фонде «Город без наркотиков».



Парень устроился в один из специализированных сервисов, но вместо доставки еды разносил наркотики. Официально молодой человек проработал пару недель, но за это время лишь один раз вышел на смену, получил фирменную одежду и исчез. Кроме того, он даже не появился в офисе для получения зарплаты.



Позже необычного курьера задержали с партией наркотиков. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.







Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»