На «Уральской Рублевке» возбудили уголовное дело за мошенничество с землей

11:37 | 21.01.2020

В Сысертском районе по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с землей. В ходе надзорных мероприятий установлено, что в 2018 году мужчина обратился в Сысертский районный суд с заявлением об установлении факта принятия наследства. В обоснование заявления указал, что оба родителя умерли, а отец, 1922 г.р., при жизни был собственником земельного участка, расположенного в селе Кашино. Стоимость участка оценивалась в 460 тысяч рублей.



При оформлении документов выяснилось, что в этом же году, но несколькими месяцами ранее, указанный земельный участок был оформлен по подставным документам в собственность на полного однофамильца покойного отца наследника, но с другой датой рождения, 1965 г.р., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По результатам проверки Сысертский межрайонный прокурор направил материалы в следственные органы, по результатам рассмотрения которых было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»).

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