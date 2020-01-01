В Екатеринбурге сотрудники МЧС продолжают проверять проруби перед Крещением

18:09 | 17.01.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В уральской столице сотрудники МЧС в рамках подготовки к Крещению Господню продолжают проверять купели на безопасность. Как рассказали в пресс-службе ведомства, к открытию запланирована 141 иордань.



Отмечается, что из-за аномально высокой температуры воздуха сотрудники ГИМС проводят обследование каждой купели. Специалисты измеряют толщину льда, рассчитывают, сколько людей смогут одновременно находиться на поверхности.



Сейчас толщина льда на водоемах составляет 25 см, а его структура неоднородная, поэтому одновременно возле купели смогут находиться не более 20 человек.



Добавим, что также специалисты проконтролируют, чтобы каждая купель была оборудована ограждениями, двумя лестничными спусками и коробом внутри купели.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»