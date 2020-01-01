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20:35 | 15.01.2020

Фото: страница Александра Борисова / mail.ru

В Нижнем Тагиле мужчину, попавшего ребенку в голову во время стрельбы по банкам, отправили в СИЗО

В Нижнем Тагиле в СИЗО отправили мужчину, обвиняемого в убийстве ребенка во время стрельбы по банкам, об этом рассказали в пресс-службе Свердловского облсуда.

Александр Борисов проведет под арестом 2 месяца, до 13 марта включительно.

Напомним, 8-летний ребенок скончался в больнице 12 января. Ранее мы сообщали, что следственный комитет попросил рассмотреть ходатайство об аресте Борисова.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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