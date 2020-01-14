Следственный комитет просит отправить жителя Нижнего Тагила, выстрелившего в ребенка, в СИЗО

12:26 | 15.01.2020

Фото: страница Александра Борисова / mail.ru

Сегодня, 15 января, Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила рассмотрит ходатайство следствия об аресте 35-летнего местного жителя, выстрелившего из пневматической винтовки в восьмилетнего Егора из хулиганских побуждений. Врачи несколько месяцев боролись за жизнь мальчика, но спасти его не удалось.



Добавим, что о задержании Александра Борисова и возбуждении дела об убийстве из хулиганских побуждений (часть 2 статьи 105 РФ) стало известно вчера, 14 января. Ранее мужчину подозревали в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и хулиганстве. Он находился под подпиской о невыезде.



Напомним, что трагедия произошла 4 августа 2019 года. Восьмилетний Егор гулял неподалеку от того места, где Борисов со своими знакомыми стрелял по банкам из пневматической винтовки. Одна из пуль попала ребенку в голову, более пяти месяцев он находился в коме, но 12 января умер, не придя в сознание.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»