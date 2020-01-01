Молодежь России и Германии примет участие в конкурсе, посвященном Второй мировой войне, в Екатеринбурге

18:21 | 15.01.2020

Фото:nurlat-tat.ru

Уральский государственный педагогический университет организовал конкурс, посвященный истории Второй мировой войны, в котором примет участие молодежь России и Германии. В рамках международного проекта «Российская и германская молодежь в диалоге: история и память», молодые люди будут демонстрировать уровень своих знаний, принимая участие в викторине, конкурсе эссе и публикуя творческие работы.



Отмечается, что проект финансируется фондом Президентских грантов. В его рамках школьники, студенты и учителя истории смогут принимать участие в обменных программах, круглом столе по проблемам преподавания истории Второй мировой войны и интерактивных мероприятиях.



«На разработку этого проекта нас вдохновила тема 75-летия Великой Победы, поэтому главной задачей конкурса считаем создание условий для сохранения исторической памяти о причинах и последствиях Второй мировой войны и уже чисто профессиональной задачей – совместно обсудить лучшие методики преподавания этого события в образовательных организациях России и Германии», – отметил руководитель проекта, начальник управления научно-образовательной и проектной деятельности университета Иван Попп.



Добавим, что участие в проекте смогут принимать представители из России и Германии старше 14 лет. Подробную информацию можно прочитать на сайте http://o-rossii.ru.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»