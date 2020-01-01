В Екатеринбурге из-за аварии отключили холодную воду в четырёх домах

16:13 | 5.01.2020

Фото: express-k.kz

Сотрудники екатеринбургского «Горводоканала» ведут ремонтные работы на трубопроводе холодного водоснабжения в микрорайоне Пионерский. Там из-за коммунальной аварии отключили холодную воду в четырёх домах, расположенных на улицах Менделеева и Сулимова.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, в ликвидации аварии задействованы пять человек и две единицы техники. Работы планируют завершить завтра, 6 января, в 11:00.



Для жильцов тех домов, которые попали в зону отключения, привозят питьевую воду – набрать её можно у дома №11 по улице Менделеева.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»