В баре Краснотурьинска женщина вспомнила старую обиду и с ножом напала на посетителя

13:06 | 30.12.2019

Фото: «Краснотурьинск Live» / vk.com

В баре-магазине Краснотурьинска женщина напала с ножом на посетителя. Это произошло в ночь на 29 декабря в баре «Пепси» на улице Радищева. Сейчас потерпевший находится без сознания в больнице в тяжелом состоянии.



Как рассказали очевидцы, одна из женщин кинулась с ножом на парня, который стоял к ней спиной. Она успела нанести ему около четырех ударов, пока ее не оттащили. Пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых сообщил, что нападавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшего обнаружили с ножевыми ранениями около бара. На место происшествия приехали сыщики обнаружили и изъяли нож.







Мужчина, которому нанесли удары ножом, оказался местным жителем по имени Алексей. А женщина, которая напала на него, оказалась продавщицей в том же баре. Ее уже задержали. Злоумышленница была уже ранее судима. В 2005 году ей дали условный срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.



Кроме того, в деле фигурирует 23-летняя дочь задержанной по имени Лейла. Той ночью она находилась в баре и вместе с матерью распивали спиртное. В заведение зашел их знакомый, с которым у них имелся давний конфликт. Судя по всему, женщины вспомнили старую обиду, после чего одна из них взяла ночь и набросилась на мужчину.



По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»