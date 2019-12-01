На начальника управления культуры Полевского, брата известного шоумена, напал с ножом бывший полицейский, пообещав всех перестрелять

Александр Незлобин - брат пострадавшего. Фото: телеканал ТНТ

В Администрации Полевского произошел инцидент, связанный с нападением на начальника управления культуры Максима Незлобина – брата российского юмориста, бывшего резидента «Comedy Club» на телеканале ТНТ Александра Незлобина.По данным veved.ru, сегодня, 24 декабря, в конце рабочего дня в здание мэрии забежал бывший заместитель начальника по оперативной работе местного ОМВД Р., и, вооружившись ножом, пытался зарезать Незлобина по личным мотивам. По информации издания, причиной инцидента стала ревность к некой женщине.Нападавшего задержали, опросили, после чего участковый уполномоченный отпустил его. После этого мужчина позвонил в администрацию, пообещав, что всех там перестреляет. В настоящее время его снова ищет полиция с целью избежать возможных жертв, учитывая определенное психоэмоциональное состояние мужчины.