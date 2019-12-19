«Автомобилист» обыграл «Нефтехимик» на матче в Екатеринбурге

22:23 | 19.12.2019

Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал победу над «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата КХЛ.



Счет был открыт уже на 10 секунде: гол, ставший самым быстрым в истории автомобилиста и самым быстрым в сезоне, забил Брукс Мейсек. Также из уральской команды голы забили Георгий Белоусов и Джефф Плэтт, а заключительная шайба была также забита Мейсеком. В команде соперников забивали Якоб Берглунд, Александр Черников и Йонас Энлунд.



Матч завершился со счетом 4:3.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»