Опубликован рейтинг самых популярных новостроек Екатеринбурга

15:33 | 13.12.2019

Фото: пресс-служба АО Специализированный застройщик "РСГ-Академическое"

Аналитический портал «Ingraficon» по итогам ноября составил ежемесячный рейтинг самых востребованных новостроек Екатеринбурга для покупки первичного жилья. Об этом сообщается на сайте портала. На первом месте рейтинга оказался жилой квартал «Близкий», который в перспективе должен стать центром Академического района.



Отмечается, что это единственный в районе проект, имеющий благоустроенную набережную внутри квартала. В нём также расположены школа и два детского сада. Квартиры в жилом квартале имеют площадь от 25 до 150 кв.м., также имеются двухуровневые квартиры. Первые дома квартала уже заселяются.



Второе место в ноябрьском рейтинге занял ЖК «Аксиома», также расположенный в Академическом районе. Закрывает тройку лидеров ЖК «Солнечный».

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»