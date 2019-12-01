Уральский институт спроектирует горнорудное предприятие «Медвежий ручей» для «Норникеля»

16:06 | 12.12.2019

ОАО «Уралмеханобр», научно-исследовательский и проектный институт входящий в состав УГМК, выступит генеральным проектировщиком рудника «Заполярный» месторождения «Норильск-1», отработку которого ведет ООО «Медвежий ручей» входящее в горно-металлургическую компанию «Норникель».



Целью расширения действующего рудника является вовлечение в процесс отработки оставшихся запасов сульфидных медно-никелевых руд месторождения «Норильск-1» и увеличение производственной мощности рудника до 9 млн тонн руды в год.



«Главной особенностью данного проекта можно назвать тот факт, что отрабатывается рудник «Заполярный» комбинированно, то есть открытым и подземным способом практически одновременно. При проектировании мы столкнулись с достаточно сложными геологическими и особыми климатическими условиями месторождения, что повлекло за собой специфические технические решения», – отметил в беседе с журналистами главный инженер проекта ОАО «Уралмеханобр» Олег Семавин.



Принятые по заданию на проектирование технические решения касаются как открытой, так и подземной отработки месторождения. В настоящее время руда подземного рудника транспортируется до обогатительной фабрики электровозной откаткой, а добытая открытым способом - самосвалами. В будущем добытое сырье до фабрики будут направлять по подземному магистральному конвейеру. Его протяженность составит порядка 3 км.



В результате внедренных технических решений удельные затраты предприятия «Медвежий ручей» на ведение горных работ и себестоимость добываемой руды на руднике «Заполярный» заметно сократятся.



Проектную документацию, выполненную специалистами ОАО «Уралмеханобр», заказчик должен получить в начале 2020 года для прохождения необходимых экспертиз, техническое сопровождение которых будет проводить также ОАО «Уралмеханобр».



При заданной производственной мощности рудника до 9 млн тонн руды в год запасов месторождения хватит на 29 лет отработки.

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