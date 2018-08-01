Новости дня
19:20 | 2.12.2019
В Екатеринбурге суд прекратил уголовное дело в отношении одного из активистов протестов в сквере. «Я осознал, что был неправ»
Как стало известно veved.ru, в ходе расследования уголовного дела он деятельно раскаялся и полностью признал свою вину в разжигании протестных настроений.
Сегодня, 2 декабря, Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело в отношении молодого человека на основании ст.25.1 УПК РФ с назначением меры уголовно-правового характера в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей и урока на всю предстоящую жизнь.
По данным «Вечерних Ведомостей» от собственных источников в правоохранительных органах, гражданин Кабанов использует во ВКонтакте аккаунт «Костя Джон». Молодой человек на странице в социальной сети признается, что в группах «Круглосуточные новости Екатеринбурга Е1» и «Типичный Екатеринбург» под сюжетами о протестах против строительства Храма Св. Екатерины в сквере театра Драмы, он разместил комментарии с призывам к массовым беспорядкам, применению насилия к сотрудникам полиции и Росгвардии, а также уничтожению чужого имущества.
«В настоящее время я осознал, что был неправ. Противоречия в обществе не должны решаться насильственном путём. Впредь я обязуюсь подобного не допускать», – пишет молодой человек.
© «Вечерние ведомости»
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