В Свердловской области снизилась заболеваемость ВИЧ на 13%

21:10 | 28.11.2019

Фото: medaboutme.ru

В Свердловской области благодаря профилактике в этом году снизилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 13%, об этом рассказали в департаменте информационной политики региона.



Отмечается, что с 2015 года в области не регистрируется роста новых случаев ВИЧ-инфекции. Сейчас показатель пораженности составляет 1,5%.



По словам министра здравоохранения Андрея Цветкова, ключевой задачей решения проблемы является информирование. Знать о профилактике ВИЧ должен каждый житель Свердловской области. Поэтому в регионе проводится ряд профилактических мероприятий.



Так, в этом году специалисты областного медколледжа, центра СПИД и центра медицинской профилактики провели 12 семинаров о профилактике заболевания в сфере труда. Кроме того, 150 педагогов приняли участие в обучении по комплексной программе профилактики ВИЧ и рискованного поведения среди студентов и школьников.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»