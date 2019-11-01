В Екатеринбурге пропала пенсионерка, не ориентирующаяся в пространстве

В Екатеринбурге разыскивают 79-летнюю Людмилу Овсянникову. Пенсионерка ушла в неизвестном направлении и домой не вернулась. Она не ориентируется в пространстве.Приметы: рост 150 см, xудощавое телосложение, серо-голубые глаза, каштановые короткие волнистые волнистые. В день исчезновения была одета в бордовую куртку, синие брюки, чёрные сапоги на молнии и серую вязаную шапку.Если вы владеете информацией о возможном местонахождении пропавшей пенсионерки или хотите принять участие в поиске – сообщите об этом инфоргу Евгению по номеру телефона 89220247479.