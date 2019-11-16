Жители Асбеста и Екатеринбурга устроили пикет у коттеджа олигарха, которого не оказалось дома

10:10 | 18.11.2019

Фото: e1.ru

В минувшее воскресенье жители Асбеста и Екатеринбурга собрались на пикет у коттеджа владельца завода ФОРЭС олигарха Шмотьева.



Сообщается, что в пикете участвовали работники завода, недовольные отсутствием досрочного выхода на пенсию в связи с тяжелыми условиями труда. Более того, активисты заявляют, что ФОРЭС не устраняет нарушения экологического законодательства по предписанию Роспотребнадзора.



Митингующие отмечают, что СЦЗ продолжает бесконтрольно выбрасывать волокна асбеста в атмосферу Сухого Лога. Это происходит из -за отмены предписания Роспотребнадзора областным судом.



Также сообщается, что на момент митинга владельца коттеджа не было дома – он проживает за границей.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»