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09:49 | 18.11.2019
Фото: 66.ru
В Екатеринбурге снесли мечеть «Нур-Усман»
Известно, что новая мечеть будет построена лишь к 2020 году на Сортировке. Сообщается, что финансирование запланировано из внебюджетных источников и составит 22 миллиона рублей.
Напомним, мусульмане добивались строительства мечети в центре столицы Урала, но сложившаяся экономическая ситуация не позволила реализовать проект.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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