В Екатеринбурге снесли мечеть «Нур-Усман»

Накануне вечером, 17 ноября, ради строительства ледовой арены УГМК снесли мечеть «Нур-Усман».Известно, что новая мечеть будет построена лишь к 2020 году на Сортировке. Сообщается, что финансирование запланировано из внебюджетных источников и составит 22 миллиона рублей.Напомним, мусульмане добивались строительства мечети в центре столицы Урала, но сложившаяся экономическая ситуация не позволила реализовать проект.