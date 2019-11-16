В Екатеринбурге пропал мужчина

09:32 | 18.11.2019

Поисковый отряд «Прорыв»

В Екатеринбурге пропал 42-летний Евгений Михайлович Борисов. Его местонахождение неизвестно с 5 ноября.



Приметы: рост 176 см, худощавое телосложение, темные волосы и зелено-карие глаза.



В качестве особых примет отмечается шрам над правой бровью.



На момент пропажи был одет в черный пуховик, темно-синие джинсы, кроссовки и серую шапку.



Если вам что-либо известно о местонахождении Евгения Михайловича, просим позвонить инфоргу поискового отряда «Прорыв» Софье 8-912-680-60-07.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»