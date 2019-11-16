В Екатеринбурге произошло ДТП с участием такси

09:33 | 16.11.2019

Фото: e1.ru

Минувшей ночью в Екатеринбурге на пересечении улиц Вильгельма де Геннина и Павла Шаманова столкнулись два автомобиля, один из которых был брендирован сервисом по заказу такси. ДТП произошло в первом часу ночи.



В результате столкновения у Kia Optima и Volkswagen Polo оказались разбиты передние части кузова. Такси от удара отбросило к светофору.



На место происшествия выехали медики, однако, к счастью, госпитализация никому не понадобилась. В автомобилях сработали подушки безопасности.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»