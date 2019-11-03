В Первоуральске завод оштрафовали на 200 тысяч рублей

15:43 | 5.11.2019

Фото: 28.rodina.news

Завод «Русский хром 1915» в Первоуральске оштрафовали на 200 тысяч рублей из-за отсутствия лицензии.



Росприроднадзор выяснил, что необходимая лицензия на размещение отходов III-IV классов (особо опасные отходы) закончилась еще в январе этого года. Специалисты ведомства выписали штраф. Первоуральский городской суд его поддержал.



Обжаловать решение предприятию не удалось, так как в материалах присутствовали объективные доказательства нарушения закона.



На данный момент «Русский хром 1915» оформляет новую лицензию.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»