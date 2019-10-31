Владелец РМК погасил кредит убитой Ксении Каторгиной

Ипотечный кредит убитой при продаже автомобиля екатеринбурженки Ксении Каторгиной погасил владелец «РМК» Игорь Алтушкин. Как сообщили в пресс-службе компании, это была личная инициатива и личное решение уральского бизнесмена.Адвокат Дмитрий Панов, представляющий интересы семьи убитой девушки, поделился, что сначала представители РМК связались с матерью погибшей. Однако женщина после похорон дочери находилась в тяжелом состоянии, поэтому дальнейшие переговоры вел адвокат. Алтушкин выплатил около 2,5 миллионов рублей на закрытие ипотеки.Напомним, что молодая мама пропала 10 октября, когда поехала на Уралмаш показывать потенциальному покупателю Audi Q5. Спустя сутки ее автомобиль обнаружили в Челябинске у перекупщиков. Уже через четыре дня задержали трех подозреваемых. Они написали признание и показали, как сбрасывали в колодец труп убитой девушки.