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12:16 | 27.10.2019

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Утром в Екатеринбурге загорелся муниципальный жилой дом

Сегодня, 27 октября, утром в Екатеринбурге загорелся 2-х этажный муниципальный жилой дом на улице Привокзальной.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую в 09:15.

12 жильцов дома, в числе которых два ребёнка, покинули горящее здание самостоятельно, до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Пострадавших нет.

В тушении пожара были задействованы 7 единиц спецтехники и 26 человек личного состава. Уже в 09:48 огонь был локализован, в 09:54 пожарным удалось полностью ликвидировать открытое горение, проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены 11:15.

В результате возгорания огнём были повреждены 80 кв. м. кровли дома, а также перекрытие и квартира на 2-ом этаже.

В настоящее время Администрацией железнодорожного района решается вопрос о расселении жильцов поврежденного дома.

© «Вечерние ведомости»

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