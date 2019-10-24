В Таборинском районе возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки кедров

17:23 | 25.10.2019

Прокуратура Таборинского района совместно с сотрудниками УФСБ по Свердловской области выявили незаконную рубку 8 сырорастущих кедров общим объемом не менее 11 куб.м. В результате незаконной рубки государству причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму свыше 105 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По материалам прокурорской проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в крупном размере»). Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.

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