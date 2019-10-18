В Каменске-Уральском открыли скейт-парк

17:00 | 21.10.2019

Фото: пресс-служба администрации Каменска-Уральского

Сегодня в Каменске-Уральском состоялось торжественное открытие не только скейт-парка, но и самого большого на Урале и в Сибири памп-трека – трассы с препятствиями для велосипедистов.



Комплекс оборудован 12 фигурами и подходит для проведения соревнований даже всероссийского уровня.



В пресс-службе администрации муниципалитета сообщили, что на строительство спортивных сооружений выделено более 20 млн. рублей.



Напомним, парк появился благодаря участию города в нацпроекте «Жилье и городская среда» в 2018 году, где жители активно голосовали. «Результат перед вами», – резюмировал глава города Алексей Шмыков.



Кроме площадки для велокросса в парке появились прогулочные дорожки, зоны отдыха, автомобильные парковки, места для занятия гимнастикой.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»