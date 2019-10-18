Новости дня
17:00 | 21.10.2019
Фото: пресс-служба администрации Каменска-Уральского
В Каменске-Уральском открыли скейт-парк
Комплекс оборудован 12 фигурами и подходит для проведения соревнований даже всероссийского уровня.
В пресс-службе администрации муниципалитета сообщили, что на строительство спортивных сооружений выделено более 20 млн. рублей.
Напомним, парк появился благодаря участию города в нацпроекте «Жилье и городская среда» в 2018 году, где жители активно голосовали. «Результат перед вами», – резюмировал глава города Алексей Шмыков.
Кроме площадки для велокросса в парке появились прогулочные дорожки, зоны отдыха, автомобильные парковки, места для занятия гимнастикой.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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