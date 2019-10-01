Необъяснимо, но факт: пропавшую тагильчанку нашли в Екатеринбурге

18:00 | 14.10.2019

Виктория Мубаракшина, 38-летняя жительница Нижнего Тагила, пропала 9 октября. По словам матери женщины, та направлялась в больницу на Вагонке. Сейчас известно, что она даже попала на прием. Что было дальше – неизвестно: домой она так и не вернулась, на звонки не отвечала.



Искать Викторию принялся отряд «Лиза Алерт» – были разосланы ориентировки в соцсетях и СМИ.



Сегодня, спустя почти неделю после исчезновения, женщина была найдена отрядом «Скорпион». По словам самой пострадавшей, она упала в обморок, а очнулась уже в уральской столице. Как она попала в Екатеринбург – неизвестно. Сейчас она находится дома.











Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»