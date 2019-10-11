Екатеринбуржцы ждут отреставрированные вагоны метро

15:07 | 11.10.2019

Фото: Мария Войнакова, ЕТВ

Из Санкт-Петербурга в уральскую столицу вернутся три отремонтированных вагона метро. Новые составы ждут либо уже в эти выходные, либо в начале следующей недели.



По словам директора метрополитена Андрея Панаиотиди, выгоны выйдут на линию примерно в середине ноября – через месяц после приемки. В отремонтированных вагонах поменяют салон и конструктивные элементы, а также усилят балки. После модернизации составы должны прослужить до 2035 года.



Отметим, что ранее стало известно о планах екатеринбургского метрополитена на модернизацию 44 вагонов до 31 августа следующего года.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»