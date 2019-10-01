Проезд по улице Калинина в Екатеринбурге закроется на полтора месяца

16:39 | 9.10.2019

Фото: Вечерние Ведомости

В уральской столице с 14 октября по 1 декабря закроется проезд по улице Калинина в связи с проведением работ по строительству сетей дождевой канализации возле дома на Калинина, 26а, об этом сообщили в пресс-службе администрации города Екатеринбурга.



Речь идет об участке между улицами Стахановской и Ильича. Работы по строительству канализации будет вести ООО «Строительная компания №1».



Водителям придется объезжать закрытый участок по улицам Стахановской – Уральских рабочих – Ильича – Калинина. Горожан попросили с пониманиям отнестись к временным неудобствам и обращать внимание на знаки и указатели.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»