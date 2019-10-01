Новости дня
16:39 | 9.10.2019
Фото: Вечерние Ведомости
Проезд по улице Калинина в Екатеринбурге закроется на полтора месяца
Речь идет об участке между улицами Стахановской и Ильича. Работы по строительству канализации будет вести ООО «Строительная компания №1».
Водителям придется объезжать закрытый участок по улицам Стахановской – Уральских рабочих – Ильича – Калинина. Горожан попросили с пониманиям отнестись к временным неудобствам и обращать внимание на знаки и указатели.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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