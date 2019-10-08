В Лесном вынесли приговор свердловчанину за причинение легкого вреда здоровью и кражу серебряной цепочки

14:01 | 9.10.2019

Фото: ОМВД России по ГО «город Лесной»

В городе Лесном суд вынес приговор мужчине, укравшему серебряную цепочку и побившему своего знакомого, об этом рассказали в ОМВД России по ГО «город Лесной».



Инцидент произошел в марте этого года. 41-летний мужчина сидел на скамейке во дворе дома и встретил своего знакомого вместе с приятелем. Они решили пригласить его к себе на квартиру, чтобы вместе выпить.



В какой-то момент гость стал требовать у хозяина квартиры продать ему акустическую систему, а тот отказался. Разозлившийся свердловчанин ударил хозяина квартиры, сорвал с него серебряную цепочку с крестиком и иконкой и ушел. Потерпевший обнаружил пропажу цепочки только на следующий день, так как был пьян.



Обвиняемому назначили наказание в виде исправительных работ сроком 1 год 6 месяцев с удержанием 10% из заработка в доход государства.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»