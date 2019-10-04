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10:00 | 7.10.2019

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В больнице скончался подросток, которого сбила иномарка в Реже

В детской больнице Екатеринбурга скончался 14-летний подросток, которого в конце сентября вместе с братом в Реже сбил автомобиль. После ДТП его доставили на вертолете в ДГКБ № 9, но спасти его не удалось.

Напомним, что автокатастрофа произошла 23 сентября. На регулируемом перекрестке автомобиль ВАЗ проехал на зелёный сигнал светофора, но не пропустил Hyundai. Иномарка отлетела на пешеходов. Пострадали двое братьев 13 и 14 лет.

В УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области рассказали, что у старшего брата диагностированы многочисленные травмы головы, ушиб лёгких и травма живота. Его госпитализировали в состоянии комы. У 13-летнего мальчика диагностировали сотрясение головного мозга, перелом ноги, а также ссадины и ушибы.

О гибели старшего брата стало известно вчера, 6 октября.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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