В Екатеринбургской епархии рассказали, как принять участие в опросе о храме

20:29 | 5.10.2019

Фото: Екатеринбургская епархия

В Екатеринбургской епархии рассказали, как принять участие в опросе по выбору места строительства храма.



Горожанам, желающим отдать свой голос за ту или иную площадку, нужно будет придти в специальный пункт проведения опроса по месту жительства с паспортом. В опросе имеют право принимать участие лица старше 18 лет с местной пропиской. Проголосовать они смогут, поставив галочку напротив выбранной в специальном бланке площадки и бросив бумагу в урну.



Также в епархии посоветовали ознакомиться со списком адресов, где будет проходить опрос, на официальном сайте Екатеринбурга и предупредили, что адрес пункта проведения опроса может не совпадать с адресом избирательного участка, куда обычно горожане ходят голосовать.



Сотрудники епархии отмечают, что этот опрос очень важен для истинно верующих горожан. Напомним, опрос будет проходить 13 октября с 8:00 до 20:00.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»