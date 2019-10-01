В Екатеринбурге появится восьмой административный район. План создания уже утверждён

16:57 | 3.10.2019

В Екатеринбурге участники рабочей группы по созданию восьмого административного района - Академического утвердили «дорожную карту», где отражены все этапы работ.



Сначала Законодательному собранию предстоит принять закон о создании новой административной единицы Екатеринбурга, после чего официально утвердят название района. Затем внесут изменения в законы Свердловской области и в Устав Екатеринбурга. Следующим этапом будут решаться вопросы по формированию бюджета и руководства района, определяться затраты, необходимые для создания и размещения различных органов власти.



«Академический район растет и динамично развивается. На днях мы открыли станцию скорой медицинской помощи. Это первое здесь государственное учреждение. Далее появятся другие организации, которые позволят жителям решать свои бытовые, семейные и другие вопросы, не выезжая из района. В Академическом будет своя администрация, что позволит более эффективно выполнять функции по управлению территорией», – рассказал исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Орлов.



Отметим, в новый район города войдет как сам Академический, так и микрорайон Широкой речки.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»