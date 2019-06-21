На Кольцовском тракте в жуткой автокатастрофе пострадали пять человек. Есть погибший

В Екатеринбурге на 5-м километре Кольцовского тракта минувшей ночью столкнулись две иномарки. В результате ДТП пострадали пять человек, один из которых погиб.В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу рассказали, что Nexia и Land Rover двигались со стороны ЕКАДа в сторону Екатеринбурга в попутном направлении. Land Rover «догнал» впереди идущий автомобиль. Из-за жестокого столкновения обе иномарки съехали в кювет.В результате ДТП машины получили сильные повреждения, чтобы вытащить людей, зажатых между кусками металла, понадобилась помощь спасателей МЧС. У автомобиля Nexia пришлось даже спиливать крышу.В ведомстве также добавили, что в ДТП пострадали два водителя и три пассажира. Их госпитализировали в лечебные учреждения Екатеринбурга с тяжёлыми травмами. Водителя Nexia спасти не удалось, он скончался в больнице.На данный момент Госавтоинспекция устанавливает точные обстоятельства автокатастрофы.На место происшествия выезжали руководители Госавтоинспекции. Сотрудниками полиции на месте происшествия произведены замеры и составлены процессуальные документы, опрошены возможные очевидцы аварии.