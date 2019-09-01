Чемпионат мира по боксу в Екатеринбурге начался с победы узбека

19:55 | 9.09.2019

Фото: olympic.uz

Первый поединок в рамках чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге завершился победой боксера из Узбекистана Фаната Кахрамонова, выступающего в весовой категории до 75 кг. Его противником был Даваньяма Давасурена из Монголии.



Первый бой чемпионата мира завершился со счетом 5:0. В следующий раз Фанат Кахрамонов выйдет на ринг 14 сентября, он проведет бой против австралийца Адриана Каммарано.



Напомним, чемпионат мира по боксу среди мужчин будет проходить в уральской столице до 21 сентября.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»