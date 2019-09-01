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19:55 | 9.09.2019

Фото: olympic.uz

Чемпионат мира по боксу в Екатеринбурге начался с победы узбека

Первый поединок в рамках чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге завершился победой боксера из Узбекистана Фаната Кахрамонова, выступающего в весовой категории до 75 кг. Его противником был Даваньяма Давасурена из Монголии.

Первый бой чемпионата мира завершился со счетом 5:0. В следующий раз Фанат Кахрамонов выйдет на ринг 14 сентября, он проведет бой против австралийца Адриана Каммарано.

Напомним, чемпионат мира по боксу среди мужчин будет проходить в уральской столице до 21 сентября.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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