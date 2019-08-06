В Пышминском районе назначили нового начальника отдела МВД. Пока в статусе врио

15:24 | 7.08.2019

В ОМВД России по Пышминскому району сменилось руководство. Врио начальника отдела назначен капитан Денис Зыков, до последнего времени занимавший должность заместителя начальника полиции по оперативной работе, а еще ранее – начальника отделения уголовного розыска.



Как ранее сообщал veved.ru, прежний начальник ОМВД России по Пышминскому району Сергей Комин, назначенный на эту должность осенью 2018 года, по неподтвержденной информации, был комиссован по состоянию здоровья.



По информации veved.ru, руководство свердловского полицейского главка не намерено освобождать Дениса Зыкова от приставки врио, на должность руководителя, вероятно, будет подобрана другая кандидатура.

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