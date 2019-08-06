Новости дня
15:24 | 7.08.2019
В Пышминском районе назначили нового начальника отдела МВД. Пока в статусе врио
Как ранее сообщал veved.ru, прежний начальник ОМВД России по Пышминскому району Сергей Комин, назначенный на эту должность осенью 2018 года, по неподтвержденной информации, был комиссован по состоянию здоровья.
По информации veved.ru, руководство свердловского полицейского главка не намерено освобождать Дениса Зыкова от приставки врио, на должность руководителя, вероятно, будет подобрана другая кандидатура.
© «Вечерние Ведомости»
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