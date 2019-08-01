Загорелся прямо на ходу: в центре Екатеринбурга вспыхнул автомобиль

17:30 | 2.08.2019

Фото: Е1.RU

Сегодня в Екатеринбурге на улице Луначарского на участке дороги между проспектом Ленина и Первомайской внезапно загорелся автомобиль, по предварительным данным Great Wall. Пострадал водитель. Он заметил дым из-под капота, свернул в карман, после чего машина загорелась.



На месте происшествия работают пожарные и две единицы техники, сообщают очевидцы. Клубы дыма от горящей машины видны издалека. Причины произошедшего устанавливают пожарные дознаватели. У водителя ожоги.







Отметим, за сегодня это уже не первый подобный инцидент – днём на улице Щербакова сразу после покупки загорелся Nissan. Автомобиль смогли потушить до приезда спасателей.

Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»