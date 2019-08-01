В День города в Екатеринбурге состоится костюмированный карнавал

19:20 | 1.08.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Жители Екатеринбурга в День города смогут посетить костюмированный карнавал. Как рассказали в пресс-службе городской Администрации, мероприятие готовит лаборатория перформанса Картония в рамках фестиваля уличных театров «ЛицА УлиЦ».



Уже с 10 августа в Екатеринбурге на Октябрьской площади начнутся занятия в лаборатории Картонии, на которых горожане смогут подготовить себе костюмы для праздничного карнавального шествия. Финальным событием работы лаборатории станет семейная мастерская по созданию костюмов и масок в субботу, 17 августа, она будет проходить с 12:00 до 18:00. После этого участники фестиваля «ЛицА УлиЦ» смогут принять участие в шествии-презентации уличного театра.



Следует отметить, что мастерская «Сделано в Картонии» в честь мероприятия приглашает на стажировку горожан, интересующихся уличным театром и современным искусством. Их будут курировать художник из США Kiel Johnson и декоратор Катя Козлова.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»