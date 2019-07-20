В Свердловской области разыскивается пропавшая без вести женщина

19:56 | 22.07.2019

Фото: ОМВД России по г. Североуральску

В Североуральске полиция разыскивает пропавшую без вести Мулеву Людмилу Ивановну. Как рассказали в ОМВД России по г.Североуральску, свердловчанка ушла из дома 18 июля вечером и не вернулась.



Рост женщины 160 см. У Людмилы волнистые волосы чуть ниже плеч, крашенные в рыжий цвет. Обычно она собирает их в пучок. Также у свердловчанки голубые глаза, тонкие губы, овальная форма лица и среднее телосложение. В момент ухода из дома женщина была одета в платье в сине-бело-красную полоску.



В ОМВД просят всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении Мулевой, сообщить в дежурную часть ОМВД России по г.Североуральску тел.: 8 (34380) 2-05-45 или 02.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»