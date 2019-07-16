В Екатеринбурге разыскивают серийного вора велосипедов

В минувший четверг, 18 июля, в Екатеринбурге мужчина пробрался в третий подъезд дома по адресу Щербакова, 77 и украл велосипед. Инцидент попал за запись камер видеонаблюдения.Как сообщили владельцу велосипеда в службе безопасности, мужчина попросил девушку открыть ему дверь, после чего подготовился, зашёл в подъезде в слепую зону, которую не видят камеры, снял замок с велосипеда и выкатил его из дома. На все действия похитителю потребовалась минута.Владелец транспортного средства обнаружил пропажу в течение часа, после чего написал заявление в полицию. В службе безопасности ему сообщили, что вор опознан, и сейчас он находится в розыске. Оказывается, мужчина украл уже несколько велосипедов.Фото: кадр из записи с камеры видеонаблюдения