Новый креативный кластер на улице Тургенева откроется завтра в Екатеринбурге

19:23 | 18.07.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Завтра, 19 июля, в уральской столице состоится открытие нового креативного кластера. Новая арт-зона центра городских практик «Дом Маклецкого» будет находиться по адресу Тургенева, 15.



В городской Администрации отметили, что кластер открывается с целью развития проектов в сферах культуры, искусства, экономики, архитектуры, а также работы с городской средой. На площадке будут проходить обсуждения вопросов в различных областях общественной жизни.



Стоит отметить, что над проектом создания центра городских практик работают Музей истории и Фонд городских инициатив, проект реализуется под эгидой Управления культуры Администрации города Екатеринбурга. Сейчас креативный кластер включает в себя залы открытых мероприятий, марткет-спейс, студии творческих предпринимателей, собрание краеведческой литературы, кофейню и магазин местной айдентики.