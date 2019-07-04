В райотделе УВД Екатеринбурга новый начальник

23:53 | 5.07.2019

Отдел полиции №4 УМВД России по Екатеринбургу возглавил подполковник Аркадий Ситников. До последнего времени он занимал должность заместителя начальника ОП №10 (по оперативной работе).



Кресло руководителя ОП №4 стало вакантным во второй половине мая, после того, как прежнего начальника отдела Антона Томилова отправили руководить ОП №1. Его обязанности временно исполнял Акиф Софуев (начальник отдела участковых уполномоченных ОП №4), но, как уже тогда сообщал veved.ru, руководство городского УМВД не было склонно отдавать под его руководство целый райотдел.



Об Аркадии Ситникове известно, что в органах внутренних дел он служит уже 20 лет. Свою карьеру он начинал еще в Верх-Исетском городском отделе милиции на Белореченской, потом после реформирования перешел в Верх-Исетское РУВД на Крылова, оттуда – в отделение уголовного розыска ОП №10. Спустя некоторое время Аркадий Ситников возглавил отделение УР, а в 2014 году был назначен заместителем начальника ОП №10 по оперативной работе.



Среди коллег Аркадия Ситникова характеризуют как ответственного и инициативного начальника.