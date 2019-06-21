Расщепление личности: театр «Волхонка» представил спектакль по Федору Достоевскому

Со школьных лет знакомая каждому история моральных и физических метаний бедного студента Родиона Раскольникова после совершения им убийства старухи-процентщицы окрашивается на сцене театра «Волхонка» в совершенно новые цвета, предоставляя зрителю возможность взглянуть на трагические события под новым взглядом – изнутри, как это было в самом романе классика.Режиссер-постановщик – Юрий Кордонский – сделал оригинальным образом основной акцент на психологическом состоянии главного героя, на его внутреннем мире. Он вывел на сцену трех совершенно разных Раскольниковых (Алексей Шестаков, Георгий Добровицкий, Илья Калин), которые играли свои роли в постановке. Это – Родион – бывший студент-юрист, Родион – «тварь дрожащая» и Родион – «право имеющий».Интересно было наблюдать за хореографией постановки. Такое режиссерское решение, в купе с диалогами и музыкой, сводило с ума. В общении с другими персонажами спектакля движения Раскольниковых были синхронны, ряд реплик – произнесены в унисон, что придавало угнетающую атмосферу тревоги в зал. В моменты, когда на сцене не оставалось никого, кроме главного героя и его двух личностей, начинался «внутренний полилог», в котором каждый высказывал свое мнение – а что делать дальше? Но, несмотря на все душевные метания главного героя, на его терзания и муки совести, в финале герои исповедались и в унисон признали вину, опровергая статью о преступлении Родиона, с которой все и началось.«Мы стараемся к книге не прикасаться, потому что это опасная вещь – если оттуда что-то черпать и нести сюда, это только повредит тому, что происходит на сцене. От нее отталкиваться нельзя. Когда делается экспликация по известному произведению, у режиссера есть надежда, что зритель знает, о чем разговор. Зайди какой-нибудь левый и посмотри это произведение – будет непонятно, что вообще происходит на сцене. Все равно подразумевается, что будет отсылка к роману, что зритель будет понимать, о чем идет речь», – делится Александр Сергеев, художественный руководитель театра и исполнитель роли Порфирия Петровича.Постановка рассчитана исключительно на подготовленного зрителя. На того, кто уже прочитал знаменитый роман и имеет представление о развитии сюжета. Этот спектакль, скорее, дополнение к роману, его художественная интерпретация, самостоятельное произведение. Очень хорошо, подробно и глубоко показаны переживания героев, их мысли и чувства, точно и весьма чётко донесена идея произведения. Не побоюсь сказать, что это одна из лучших драматических интерпретаций на моей памяти.