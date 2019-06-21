На стенде Екатеринбурга на выставке «Иннопром» презентуют Уральскую биеннале

18:22 | 24.06.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В Международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» на десятой международной выставке «Иннопром-2019» будет презентована V Уральская биеннале современного искусства, об этом сообщили в пресс-службе администрации уральской столицы.



Во время открытия перед гостями выставки выступят директор по региональному развитию РОСИЗО-ГЦСИ, комиссар и художественный руководитель Уральской индустриальной биеннале современного искусства Алиса Прудникова и начальник Управления культуры Администрации города Екатеринбурга Татьяна Ярошевская, а также другие спикеры. На презентацию пригласили представителей власти, госкорпораций, производственных холдингов а также крупнейших культурных и образовательных институций.



Стоит напомнить, что в этом году темой биеннале, которая пройдёт с 12 сентября по 1 декабря на двух площадках (кинотеатр «Колизей» и корпус оптического производства Уральского оптико-механического завода), станет «Бессмертие». На выставке посредством связи современного искусства с темой Урала будет подниматься проблема того, что останется после производственного и художественного процесса.